В Україні назвали номінантів на здобуття премії імені Олеся Гончара

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило номінантів на здобуття літературної премії імені Олеся Гончара у 2026 році. Про це повідомили у Держмистецтв.

Цьогоріч на здобуття премії, яку присуджують за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України, претендують 24 кандидати.

Серед них:

Ірина Белан — роман «Граппіг. Kumedno», видавництво «Орландо» (2025);

Леся Бернакевич — роман «Мужчина, з яким нічого не було», видавництво «Простір-М» (2024);

Галина Вердиш (літературний псевдонім — Галина Верд) — збірка «Сни війни», видавництво «АДЕФ-Україна» (2025);

Сергій Деркач — роман «Янголи бога війни», видавництво «Гамазин» (2024);

Галина Дудка — збірка поезії «Світи мені сонцем», видавництво «Щек» (2025);

Ірина Іваськів — збірка оповідань і повістей «Євдокія», видавництво «Дружко» (2024);

Євген Ільїн — роман «Реліквія», «Друкарський двір Олега Федорова» (2024);

Олександр Карпенко — роман-фентезі «Землі безсмертників», видавництво «Український пріоритет» (2025);

Костянтин Коверзнєв — роман «Останнє Різдво перед кінцем світу», видавництво «Терен» (2025);

Анжела Левченко — збірка поезії «Між вічністю і миттю на межі», ФОП Цюпак А.А. (2024);

Леонід Лейдерман — роман-мозаїка «Сім’я Шойхетів, або Пересипська симфонія», видавництво «Політехперіодика» (2025);

Євдокія Макаренко — роман «Грішна», видавничий дім «Бук-Друк» (2024);

Олександр Мимрук — збірка поезії «Річка з назвою птаха», Видавництво Старого Лева (2024);

Інна Михайлова (літературний псевдонім — Їнка Сяньчина) — збірка поезії «Ґрааль», видавничий дім «Гельветика» (2025);

Надія Позняк — збірка поезії «Прикордонного міста малесенький рай: життєва проза — поезія війни», видавництво «Мрія» (2025);

Галина Половенко — роман «Життя як уламки скла», видавництво Ірини Гудим (2024);

Юлія Присяжна (упорядниця) — збірник публіцистичних статей «З глибин думками повернусь», видавництво «ПАІС» (2025);

Сергій Савюк — роман «Щоденник бойового медика», видавництво «Гамазин» (2025);

Людмила Смолярова (літературний псевдонім — Міла Смолярова) — збірка новел «Дим», видавництво «Темпора» (2024);

Андрій Стебелєв — збірка нарисів «Художнє слово на Вінниччині», видавництво «Едельвейс і К» (2025);

Анатолій Сухобрус — історична драма «Симоненків Подзвін», портал UKRDRAMAHUB (2024);

Тетяна Чудновець — роман «Подоляночка. Незломима», видавничий дім «Орландо» (2025);

Василь Шкіря — збірка «За тиждень до весни», видавництво «Карпати» (2025);

Світлана Щиголєва — поетизована адаптація трагедії «Павло Полуботок. Наказний гетьман України», видавництво «Майдан» (2025).

До журі премії увійшли:

письменниця Марина Гримич;

журналіст і письменник Микола Гриценко;

доцент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Василь Губарець;

письменниця та літературознавиця Леся Демська-Будзуляк;

письменниця та журналістка Теодозія Зарівна;

письменник і перекладач Василь Іванина;

поетка Інна Ковальчук;

письменниця, заступниця голови Національної спілки письменників України Тетяна Фольварочна;

головна спеціалістка відділу бібліотечної справи департаменту мистецтв Держмистецтв Альона Комендант.

Літературна премія імені Олеся Гончара заснована Міністерством культури України, Державним комітетом у справах національностей та міграції і Національною спілкою письменників України. Починаючи з 1998 року, щорічно присуджується одна премія до дня народження Олеся Гончара — 3 квітня.

Премію імені Олеся Гончара присуджують щорічно за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.