Лікарні не відключатимуть від світла: Кабмін ухвалив сувору заборону

Уряд України офіційно заборонив відключення закладів охорони здоров’я від електромережі під час дії графіків обмежень. Про це повідомила прем’єр-міністер України Юлія Свириденко.

Відповідна норма закріплена у рішенні Кабінету Міністрів щодо заходів із забезпечення стабільного енергопостачання протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Ключові аспекти рішення:

Безумовне дотримання: Місцеві органи влади та відповідальні виконавці зобов’язані гарантувати, що медичні заклади залишатимуться зі світлом за будь-яких умов.

Суворий контроль: Держенергонагляд та інші органи контролю розпочинають невідкладні перевірки за фактами можливих порушень.

Увага до регіонів: Окрему увагу приділять ситуації у місті Львові, де перевірять інформацію про недотримання урядового рішення.

Юлія Свириденко підкреслила, що питання енергозабезпечення лікарень є критичним для порятунку людей.