Кінець переслідувань: Джордж Клуні з сім’єю отримали французьке громадянство

Джордж Клуні, його дружина Амаль та їхні двоє дітей офіційно отримали французьке громадянство, що підтверджено указом уряду Франції, Актор раніше висловлював захоплення французькими законами про захист приватного життя, які оберігають його сім’ю від переслідувань папараці, повідомляє The Guardian. "Я люблю французьку культуру, вашу мову, навіть якщо все ще погано ним володію після 400 днів курсів", — зазначив Клуні в інтерв’ю радіо RTL. Він також підкреслив, що дітям живеться значно краще у Франції, ніж у Лос-Анджелесі: "Тут не фотографують дітей. Немає папараці біля шкільних воріт. Це для нас найголовніше".

Клуні та його дружина володіють кількома маєтками в Європі: в Італії на озері Комо, в Англії — історичний маєток, а на півдні Франції — колишній виноробний маєток Domaine du Canadel, придбаний у 2021 році. Вони також продали будинки в Лос-Анджелесі та Мексиці, а тепер французький дім став головним осередком сімейного життя. У пари є восьмирічні близнюки.

Джордж Клуні є актором, режисером та продюсером, дворазовим володарем премії "Оскар": за найкращу роль другого плану у фільмі Сіріана та як продюсер фільму Арго.

Клуні не єдиний голлівудський актор, який прагнув отримати французьке громадянство. Американський режисер Джим Джармуш також заявив, що планує подати заяву, зазначивши, що його приваблює французька культура та безпека приватного життя.

Як повідомляло раніше ForUa, померла легенда французького кіно Бріжит Бардо.