Шоколад як профілактика: від яких хвороб він реально захищає

Вживання шоколаду може позитивно впливати на здоров’я та знижувати ризик розвитку низки захворювань. Втім, корисні властивості притаманні насамперед гіркому або темному шоколаду, зазначають медики.

Фахівці наголошують, що саме у холодний сезон вживання шоколаду є особливо доречним. Продукт допомагає боротися із сезонною хандрою, адже стимулює вироблення «гормонів радості» та знижує рівень кортизолу — гормону стресу. «Темний шоколад справді може працювати як природний антистрес. Він активізує синтез серотоніну й ендорфінів, водночас знижуючи рівень кортизолу, що позитивно впливає на нервову систему та емоційний стан», — пояснюють лікарі.

Окрім цього, регулярне споживання гіркого шоколаду розглядають як один із профілактичних заходів проти інсульту та інфаркту. Завдяки вмісту флавонолів він покращує стан судин і кровопостачання мозку. Дослідження, проведене в Університеті Луїзіани (США), показало, що темний шоколад, особливо у поєднанні з пребіотиками, стимулює ріст корисної мікрофлори кишечника, яка виробляє протизапальні компоненти. Це знижує ризик запалення судинної стінки, пов’язаного з інсультами.

Лікарі також зазначають, що гіркий шоколад корисний для людей зі схильністю до тромбоутворення. Поліфеноли з какао-бобів мають вплив на кров, подібний до дії аспірину. «У помірних кількостях гіркий шоколад покращує реологічні властивості крові та може зменшувати ризик утворення тромбів», — зазначають фахівці.

За даними вчених з Університету Брігама Янга, темний шоколад у розумних дозах може знижувати ризик розвитку цукрового діабету, сприяючи нормалізації роботи клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін.

Крім того, іспанські дослідники встановили, що темний шоколад у кількості до 30 грамів на добу може бути корисним при захворюваннях печінки. Антиоксиданти у його складі зменшують пошкодження клітин і запобігають різким стрибкам тиску в печінкових судинах.

Також гіркий шоколад може допомагати людям із надмірною вагою — він знижує напади сильного апетиту, нормалізує лімфоток і зменшує набряки завдяки вмісту кофеїну.

Медики наголошують, що користь продукту можлива лише за умови помірного споживання та високого вмісту какао.

