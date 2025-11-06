﻿
Здоров'я

Вчені повністю реабілітували каву: скільки можна пити

Більшість людей п’ють каву, щоб швидко підзарядитися енергією, але нове дослідження Гарвардського університету показало, що цей напій може допомагати й довше залишатися здоровим.

Дослідники проаналізували дані понад 47 тисяч медсестер, які десятиліттями фіксували свій раціон і звички. Виявилось: жінки, які у віці 45–60 років споживали найбільше кофеїну — близько семи невеликих чашок кави на день, — мали на 13% більше шансів досягти «здорового старіння». Тобто дожити до 70 років і більше без серйозних хвороб, когнітивних розладів і з добрим фізичним станом.

Цікавим є те, що чай чи кава без кофеїну подібного ефекту не демонстрували, тоді як споживання газованих напоїв, навпаки, знижувало ймовірність здорового старіння.

Науковці припускають, що секрет користі — у кофеїні та біоактивних сполуках кави, які мають протизапальні властивості та захищають мозок. Утім, вони застерігають: надмірне вживання може викликати безсоння, тривожність чи проблеми зі шлунком.

Оптимальна доза, за словами експертів, — 3–4 чашки на день. Кава може стати союзником у боротьбі зі старінням, але лише в поєднанні зі здоровим способом життя, рухом і якісним сном.

Раніше ForUa повідомляло, дефіцит якого вітаміну значно скорочує тривалість життя.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Кавастаріннякофеїнкористь кавиуповільнення старінняборотьба зі старінням
