Кава знижує ризики захворювань печінки та сприяє її відновленню, - дослідження

Нове масштабне дослідження, опубліковане в журналі Biochemical Pharmacology, показало, що регулярне споживання кави може не лише захищати печінку, а й сприяти її відновленню, зменшуючи запалення та утворення рубцевої тканини, повідомляє Medical News Today.

Окрім підтвердження раніше встановленого зв’язку між вживанням кави та здоров’ям печінки, автори роботи визначили можливі молекулярні механізми, що пояснюють ці позитивні ефекти.

Дослідження об’єднало та проаналізувало десятиліття епідеміологічних, експериментальних і клінічних даних, які свідчать про користь кави для печінки.

Вважається, що багатий склад біоактивних сполук у каві може знижувати ризик розвитку хвороб печінки та уповільнювати їхній перехід у фіброз, цироз або гепатоцелюлярну карциному.

Кава також може сприяти підтриманню балансу мікрофлори кишківника та впливати на епігенетичні фактори, від яких залежить стан печінки.

Чому кава корисна для печінки

За словами дієтологині Мішель Роутенстайн, яка спеціалізується на профілактичній кардіології, кава – це складна суміш біоактивних речовин, окрім добре відомого кофеїну.

“Кава містить сполуки, такі як хлорогенова кислота та поліфеноли, які мають антиоксидантні, протизапальні та захисні властивості, що можуть сприяти здоров’ю печінки”, – пояснила вона.

Антиоксидантні властивості кави особливо важливі, адже окислювальний стрес може пошкоджувати клітини печінки, викликаючи запалення та інсулінорезистентність – один із головних чинників ушкодження органа.

Дві чашки кави на день – менший ризик хвороб печінки

Результати дослідження підтвердили, люди, які регулярно п’ють каву, рідше мають серйозні ураження печінки.

Наприклад, у пацієнтів із хронічним гепатитом C споживання кави пов’язане зі зниженням ризику розвитку фіброзу та цирозу. У тих, хто п’є щонайменше дві чашки на день, менше шансів розвитку гепатоцелюлярної карциноми – типового ускладнення при гепатиті C.

Також встановлено зв’язок між вживанням кави та нижчим рівнем ферментів AST, GGT і ALT, які свідчать про пошкодження печінки при алкогольній хворобі. У людей, які п’ють каву, рівень цих ферментів нижчий.

Щодо метаболічної стеатозної хвороби печінки (MASLD) – найпоширенішої хронічної недуги печінки у світі – виявлено, що в регулярних споживачів кави ризик розвитку цієї патології на 29% нижчий, ніж у тих, хто каву не вживає.

Як кава діє на молекулярному рівні

Автори визначили п’ять напрямів, за якими кава може позитивно впливати на печінку:

антиоксидантний захист,

протизапальний ефект,

протифібротичний ефект,

підтримка метаболізму,

баланс мікрофлори кишківника.

Скільки кави корисно пити

Безпечною дозою вважається до 400 мг кофеїну на добу (приблизно 3–4 чашки), однак ця кількість залежить від індивідуальної чутливості.

У людей із підвищеною чутливістю до кофеїну, серцево-судинними захворюваннями або тривожними розладами навіть невелика кількість кави може спричиняти побічні ефекти – серцебиття, безсоння, тривогу чи печію.

Крім того, зазначається, що корисний ефект кави залежить від дози. Надмірне споживання – понад 5 чашок на день – може підвищити рівень “поганого” холестерину LDL і сприяти розвитку дисліпідемії.

Кава і здоров’я серця

Кава може позитивно впливати не лише на печінку, а й на серце.

Оскільки стан печінки тісно пов’язаний із серцево-судинним здоров’ям, дослідження показують, що помірне вживання чорної кави може бути корисним для серця, якщо організм добре її переносить.

Однак людям із серцевими захворюваннями або тим, хто приймає певні ліки (зокрема бета-блокатори чи антикоагулянти), слід бути обережними з дозуванням.

За словами авторів дослідження, кава може бути простою та ефективною дієтичною стратегією для підтримання здоров’я печінки – поряд з іншими змінами способу життя.