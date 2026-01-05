﻿
Свiт

У США якийсь божевільний напав на будинок віцепрезидента Джей Ді Венса, – CNN

У штаті Огайо (США) невідомий чоловік розбив кілька вікон у будинку віцепрезидента Джей Ді Венса. Подія сталася близько опівночі, повідомляє CNN.

За даними місцевих журналістів, підозрюваний спочатку бігав довкола будинку політика. Після чого агенти Секретної служби затримали його на місці події.

Затриманого помістили під варту, нині триває розслідування. Джерела CNN у правоохоронних органах уточнюють, що чоловік не хотів проникнути всередину будинку.

Розбите вікно будинку політика 

Водночас слідство розглядає й іншу версію — можливість цілеспрямованого переслідування віцепрезидента чи його рідних. 

Мотиви дій нападника поки що залишаються невідомими.

Під час події віцепрезидента з родиною вдома не було. 

"Я ціную всі добрі побажання щодо нападу на наш будинок. Наскільки я можу судити, якийсь божевільний намагався проникнути всередину, розбиваючи вікна. Я вдячний Секретній службі та поліції Цинциннаті за швидку реакцію. Нас навіть не було вдома, оскільки ми вже повернулися до Вашингтона", — написав Венс у повідомленні на X.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАнападДжей Ді Венскримінальні новинибудинок
