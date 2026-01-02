﻿
Полiтика

Клименко найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби України

Клименко найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби України

Найближчим часом Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Державної прикордонної служби України, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Володимир Зеленський подякував Ігорю Клименку за чітку роботу всієї системи Міністерства внутрішніх справ.

За словами президента, вони приділили окрему увагу питання діяльності Державної прикордонної служби України.

Як стверджує Зеленський, під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку та посилення.

Він наголосив, що зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складниками Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Водночас значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією.

Крім цього, є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ – це питання Володимир Зеленський обговорив із Сергієм Дейнекою.

Як анонсував президент, найближчим часом Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДержприкордонслужбаДейнекоВолодимир Зеленськийкадрові зміни
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Радикальні зміни на Банковій: Кирило Буданов очолить Офіс Президента України
Полiтика 02.01.2026 13:47:55
Радикальні зміни на Банковій: Кирило Буданов очолить Офіс Президента України
Читати
До Києва привезли унікальний пам’ятник
Культура 02.01.2026 13:30:52
До Києва привезли унікальний пам’ятник
Читати
Держдепартамент США закликав американців негайно залишити Росію
Свiт 02.01.2026 13:14:49
Держдепартамент США закликав американців негайно залишити Росію
Читати

Популярнi статтi