Ексзаступника міністра судитимуть за контракт у 24 мільйони

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який нині працює радником Міністра соціальної політики України.

У 2018 році Міністерство соціальної політики України в особі заступника міністра та Консорціум у складі чотирьох компаній підписали договір на розробку програмного забезпечення для міністерства. Так звана система «E-social» мала об’єднати усю інформацію про соціальні виплати, допомоги, пільги та субсидії, повідомляє Офіс генпрокурора.



У 2018-2019 роках розробнику сплатили майже 23,7 млн. грн. Згодом з’ясувалося, що програмний продукт не відповідає вимогам чинного законодавства і розроблений не до кінця, через що систему так і не використовували.



У 2021 році дію договору припинили. А у 2024 році, за висновком Державної аудиторської служби, встановлено, що договір на створення цієї програми було укладено з порушеннями, які, за оцінкою аудиторів, означали, що пропозицію консорціуму мали відхилити ще на старті.



Висновок судово-економічної експертизи підтвердив збитки на суму майже 23,7 млн. грн. Зазначимо, що гроші на цю програму виділив Світовий банк в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Повернути їх уряд України має з відсотками.



Нагадаємо, що у листопаді 2025 року колишньому заступнику міністра соціальної політики повідомлено про підозру. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України у редакції, чинній до 01.07.2020).

Фото: Офіс генпрокурора.

