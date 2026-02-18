Бізнесмен вкрав на закупівлях для ЗСУ понад 150 мільйонів

За результатами спільної роботи Офісу генпрокурора та співробітників СБУ повідомлено про підозру директору одного з приватних підприємств, який організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання Міноборони для потреб сил оборони балістичних окулярів-масок неналежної якості.

Щоб формально відповідати вимогам закупівлі, компанія надала сертифікат відповідності від німецького виробника. Це дозволило їй у квітні 2023 року укласти державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць продукції.



«Товари були поставлені та прийняті Міністерством оборони України. Супровідна документація, зокрема щодо випробувань, відповідала вимогам. Пізніше за оперативними даними з митниці з’ясувалося, що до України вказане ТОВ від офіційного іноземного виробника завезло лише 2 тисячі таких окулярів. Походження решти товару наразі невідоме, однак всю партію поставили під виглядом оригінальної німецької продукції», – зазначив генпрокурор Руслан Кравченко.



Проведені комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості щодо захисту від балістичних та механічних уламків. Під час випробувань окуляри-маски прострілювалися, тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив.



«Окуляри-маски військові використовують під час бойових дій, щоб захистити очі від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок металу чи скла. Тобто неналежна якість – це насамперед пряма загроза життю та здоров’ю наших захисників», – підкреслив Кравченко.



Директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України), сума завданих збитків становить 154,8 млн. грн.



Підозрюваний перебуває за кордоном. Вживаються заходи щодо оголошення його у розшук.



Фігурант цієї справи виїхав за межі України одразу після того, як у січні цього року було повідомлено про підозру керівнику іншого комерційного підприємства за подібні схеми постачання. Обидві компанії підконтрольні одній особі. У попередньому випадку йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 млн. грн. Підозрюваного оголошено у міжнародний розшук.

Фото: Офіс генпрокурора.