Українці заплатили 1 мільярд за порушення військового обліку: куди пішли кошти

В електронному сервісі “Резерв+” наразі зареєстровано майже 6 мільйонів користувачів, що формує потужну основу для подальшої цифровізації оборонних послуг, повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий.

Він зазначив, що щомісяця додаток відвідують близько 3 мільйонів користувачів, що є високим показником навіть у порівнянні з іншими державними сервісами, зокрема “Дією”. “Ми вже отримали в бюджет 1 мільярд гривень сплачених штрафів за порушення обліку військовозобовʼязаних. Усі ці кошти були спрямовані на фінансування оборонного бюджету та потреби війська”, — наголосив він.

Також посадовець повідомив, що територіальні центри комплектування щороку фіксують близько 4,2 мільйона офлайн-відвідувань громадян, які не пов’язані безпосередньо з мобілізацією. Зокрема, люди звертаються до ТЦК для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік або отримання відповідних документів. Щороку приблизно 200 тисяч осіб оформлюють облікові документи.

За даними Міноборони, станом на початок жовтня з початку року було відкрито понад 47 тисяч адміністративних проваджень за порушення правил військового обліку. У середньому ТЦК відкривають близько 4,5 тисячі таких проваджень щомісяця, а найбільше їх зафіксовано у Києві.

Водночас юристи наголошують, що сплата штрафу не звільняє від обов’язку виконувати вимоги законодавства. Зокрема, у разі повторного порушення правил військового обліку або несвоєчасного проходження військово-лікарської комісії розмір штрафу може бути збільшений, а нове стягнення накладається окремо.

