Єврокомісія запускає Industrial Accelerator Act для перезапуску промисловости

Європейська комісія у лютому планує представити Закон про промисловий бум — Industrial Accelerator Act. Документ має на меті посилити виробничу базу Євросоюзу на тлі зростання глобальної конкуренції, насамперед з боку Китаю та США, а також скорочення частини виробництв і тиску на стратегічні галузі.

Окрім торговельних викликів, європейська промисловість стикається з високою вартістю енергоносіїв і складним регуляторним середовищем. Усередині ЄС дедалі частіше лунає критика окремих елементів кліматичної політики, зокрема системи торгівлі викидами ETS та положень «Зеленої угоди».

Єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне наголосив, що ЄС повинен активніше захищати власні галузі, запроваджуючи європейські преференції на єдиному ринку. За його словами, Industrial Accelerator Act зосередиться на трьох ключових напрямах: формуванні ринків для декарбонізованої продукції, спрощенні дозвільних процедур для стратегічних проєктів і запровадженні низьковуглецевого маркування, насамперед для сталі та цементу.

Закон і принцип «Зроблено в Європі» є частиною ширшої ініціативи Європейської комісії, яка передбачає дерегуляцію для бізнесу, прискорення розвитку єдиного ринку, залучення інвестицій і зниження цін на енергоносії. Кінцева мета стратегії — збільшити частку промисловости у валовій доданій вартості ЄС до 20% до 2035 року.