Корупційний «розпродаж» у Мінрегіоні: НАБУ завершило слідство у справі Чернишова про махінації на мільярд

Надзвичайні події

НАБУ і САП завершили слідство у справі колишнього віцепрем’єр-міністра України  Олексія Чернишова (який раніше також обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України) та ще п’ятьох осіб. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.  Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.

За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАБУОлексій Чернишовекс віцепрем’єр-міністр
