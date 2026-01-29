Фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк продовжують допомагати прикордонним регіонам — чергова місія на Чернігівщину

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» здійснив чергову гуманітарну місію на Чернігівщину — прикордонний регіон, який щодня перебуває під загрозою обстрілів і потребує постійної підтримки як військових, так і медичних закладів. До регіону прибула команда фонду на чолі зі співзасновницею Вітою Присяжнюк, щоб особисто передати допомогу тим, хто тримає оборону та рятує життя в умовах війни.

У межах 374-ї місії фонду до захисників допомогу — засоби живлення та звʼязку — отримали прикордонні підрозділи, які несуть службу на північному рубежі країни: 6-й прикордонний Волинський загін та 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого. Таке обладнання забезпечує стабільний зв’язок і живлення критично важливої техніки, що напряму впливає на координацію підрозділів і безпеку особового складу.



Окрему увагу команда фонду приділила лікарням, які працюють у складних умовах прикордонного регіону та приймають як цивільних пацієнтів, так і поранених військових. Медичні вантажі доставлені у Військовий госпіталь (м. Чернігів), Менську міську лікарню, Корюківську центральну районну лікарню та Сновську центральну районну лікарню.

«Прикордонні області сьогодні — це щит України. Там щодня працюють військові, медики, рятувальники. Наш обов’язок — підтримувати їх системно й послідовно. Фонд «Надія» продовжуватиме допомагати там, де це найбільш потрібно», — наголосив Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації.



Фонд «Надія» висловлює щиру вдячність усім, хто підтримав цю місію: Фонду «Україна Допомога Брайтшайд імені святого Лаврентія» та професору доктору Гайнріху Беннеру, Благодійному фонду Дениса Парамонова, Юлії Клименюк, а також усім партнерам, які допомагають рятувати життя. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

«Ми приїжджаємо не лише з вантажами. Ми приїжджаємо з підтримкою й вдячністю. Чернігівщина — сильний регіон із сильними людьми. І ми будемо поруч стільки, скільки буде потрібно», — зазначила Віта Присяжнюк, співзасновниця фонду «Надія».