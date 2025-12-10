Національне антикорупційне бюро України нспрямувало до Державної служби фінансового моніторингу низку запитів щодо походження коштів, внесених як застава за підозрюваних у справі «Мідас».

Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, що ключове завдання — встановити, чи не були ці гроші отримані злочинним шляхом, адже закон прямо забороняє використовувати такі кошти для внесення застав. Перший запит до Фінмоніторингу був скерований 13 листопада, а вже наступного дня НАБУ надіслало доповнення, отримавши від ВАКС інформацію про юридичних осіб, які внесли застави за п’ятьох фігурантів.

За словами Кривоноса, до 28 листопада бюро відправило ще кілька запитів щодо законности походження цих грошей. Однак надані відповіді поки що неповні: Фінмоніторинг не встановив у повному обсязі, звідки взялися кошти у фізичних осіб, які заплатили застави, та яким шляхом гроші потрапили на рахунки компаній, що здійснили платежі. Директор НАБУ наголосив, що це критично важливо — з’ясувати, чи не мають заставні кошти стосунку до бек-офісу, викритого під час спецоперації, або до осіб, причетних до легалізації незаконних доходів.

Водночас Кривонос визнав, що після попереднього засідання Тимчасової слідчої комісії взаємодія з Фінмоніторингом пришвидшилась. Проте конкретної інформації про джерела походження застав досі немає. Є лише дані про банки та осіб, які формально внесли платежі. НАБУ також запитало у Фінмоніторингу інформацію щодо компаній, залучених до схем із легалізації коштів, та структур, пов’язаних із закупівлями «Енергоатому». За словами Кривоноса, Фінмоніторинг наразі не може надати всю необхідну інформацію «з об’єктивних причин», і сторони продовжують уточнювати дані.