У Канаді сталася одна з найсмертоносніших в історії стрілянин у школі

У Тамблер-Рідж, провінція Британська Колумбія, внаслідок стрілянини загинули 10 людей.

Шестеро людей були знайдені мертвими безпосередньо в приміщенні середньої школи Tumbler Ridge Secondary School. Ще одна особа померла від отриманих поранень дорогою до лікарні, повідомляє CBC News.



Тіла ще двох жертв поліція виявила в одному із житлових будинків міста. Слідство вважає, що це приміщення безпосередньо пов'язане із інцидентом.



Саму нападницю знайшли мертвою всередині школи. Жінка померла від травм, завданих собі власноруч.



В екстреному оповіщенні, яке розсилали на мобільні телефони городян під час стрілянини, підозрювану описували як жінку у сукні з каштановим волоссям.



Двох постраждалих у критичному стані доправили до лікарні авіацією. Ще 25 осіб перебувають під наглядом медиків у місцевій лікарні.



Сержант поліції Кріс Кларк зазначив, що поки що правоохоронці не бачать ознак наявності інших підозрюваних або загрози для населення. Поліція продовжує перевіряти інші будівлі на території громади, щоб встановити, чи немає інших постраждалих чи осіб, причетних до злочину.

Фото: CBC News.