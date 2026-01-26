В Україні підвищать мінімальну пенсію до 6 тисяч гривень: умови та деталі від Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики працює над законопроєктом, який передбачає суттєве зростання мінімальних пенсійних виплат — до 6 000 гривень. Наразі документ перебуває на стадії фіналізації, після чого його мають узгодити з Урядом та міжнародними партнерами. Про це розповів перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Головна умова — наявність стажу

Попри обіцяне підвищення, отримати таку виплату зможуть не всі. Ключовим критерієм залишається страховий стаж. За словами Улютіна, держава чітко розмежовує тих, хто робив внески до системи, і тих, хто не працював офіційно.

Основні тези щодо нарахування виплат:

Пенсія 6 000 грн: на неї зможуть розрахувати лише ті громадяни, які виконали вимоги щодо стажу.

Відсутність стажу: якщо особа у віці 65 років не має навіть 10 років страхового стажу, вона втрачає право на виплати з солідарної або базової пенсійної системи.

Соціальна допомога: для осіб без необхідного стажу передбачена лише базова соціальна допомога. Відповідний законопроєкт, що регулює ці виплати, вже перебуває на розгляді у Верховій Раді.

«Якщо людина в 65 років не має 10 років стажу, а це обов'язок, то вибачте… Ти не працював, тому ні з солідарної системи, ні з базової виплати ти не отримуєш нічого. Ти отримуєш лише базову соціальну допомогу», — наголосив Денис Улютін.

Що далі?

Зараз триває робота над узгодженням фінансових ресурсів для реалізації цієї ініціативи. Остаточне рішення залежатиме від домовленостей з міжнародними донорами та прийняття необхідних законодавчих змін парламентом.