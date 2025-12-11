США пропонують спільне управління ЗАЕС, але Київ наполягає на демілітаризації станції

Статус і подальше управління окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією лишаються одними з найбільш суперечливих питань у перемовинах щодо можливого мирного врегулювання. За словами президента Володимира Зеленського, американська сторона пропонує варіант «спільного формату» управління об’єктом.

Під час зустрічі з журналістами глава держави наголосив, що питання ЗАЕС стоїть у одному ряду з розбіжностями щодо Донеччини. Україна вважає станцію своєю, тоді як Росія намагається трактувати окупацію як «право власності».

«Американці хочуть спільний формат управління станцією. Наша позиція проста: якщо США можуть узяти її під свій контроль і забезпечити демілітаризацію — тобто, відведення російських військ на безпечну відстань — тоді Україна матиме доступ до станції. А вже після цього можна буде шукати модель управління», — пояснив Зеленський.

Він додав, що навіть у разі створення міжнародного консорціуму лишаються відкритими питання про те, як саме він працюватиме, які будуть частки сторін, як відновити роботу станції та хто фактично керуватиме процесами. «Поки що це лише предмет обговорень», — резюмував президент.

Окремо Зеленський розповів, як виглядає запропоноване Сполученими Штатами «компромісне бачення» щодо Донбасу, але деталей не уточнив.

Нагадаємо, що президент Португалії раніше публічно заявив, що Дональд Трамп поводиться як «російський актив», а його дії та пропозиції щодо України виглядають як політика, вигідна Кремлю.