Москва збільшила постачання золота до Пекіна через фінансові проблеми, – СЗРУ

РФ у 2025 році значно наростила експорт золота до Китаю, відвантаживши 25,3 тонни — у дев’ять разів більше, ніж у 2024 році. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За даними розвідки, у грошовому вираженні обсяг поставок виріс до 3,29 млрд доларів США проти 223 млн доларів роком раніше. Основні постачання припали на два періоди: лютий–березень та жовтень–грудень. Піковий експорт зафіксували в грудні — Росія поставила 10 тонн золота на суму 1,35 млрд доларів, що склало понад 40% річного обсягу.

У СЗРУ зазначають, що така концентрація поставок наприкінці року свідчить про використання золота як засобу термінового залучення коштів. Експорт здебільшого здійснювався у вигляді злитків, що дозволяє швидко монетизувати активи.

Розвідка також підкреслює, що різке нарощування поставок відбувається на фоні скорочення внутрішніх золотих резервів Росії. Станом на 1 січня 2026 року у фонді національного добробуту на рахунках Центробанку РФ зберігалося лише 160,2 тонни золота, тоді як у травні 2022 року цей показник становив 554,9 тонни.

У СЗРУ вважають, що різке збільшення експорту до Китаю є короткостроковим фінансовим маневром Москви, спрямованим на покриття бюджетних дір, але ціною значного скорочення стратегічних резервів.

