Нові правила виїзду: хто з чоловіків втратить право перетинати кордон

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає нові підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян за межі України. Ініціатива стосується чоловіків, що мають бронювання, але порушили вимоги військового обліку. Документ лише з’явився на сайті парламенту, однак уже викликав значну увагу через можливі зміни у правилах перетину кордону під час воєнного стану.

Законопроєкт з’явився, але його зміст ще не оприлюднений

На порталі Верховної Ради опубліковано повідомлення про реєстрацію законопроєкту. Хоча текст документа та пояснювальна записка ще не доступні, відомо, що він стосується посилення обмежень на виїзд громадян. Серед авторів — депутати від кількох фракцій: «Європейської солідарності», «Слуги народу» та «Голосу».

Що саме пропонується: позиція ініціаторів

Деталі змін уперше озвучила Ірина Фріз, одна з авторок законодавчої ініціативи. Вона повідомила, що йдеться про тимчасову заборону на виїзд для тих чоловіків, які мають бронювання, але порушили правила військового обліку. За її словами:

«Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни – це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої данні, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335.»

Фріз уточнила, що нововведення стосуватиметься лише тих, хто отримав тимчасове пільгове бронювання на 45 днів із метою усунення порушень.

Хто зможе виїжджати без змін

Законопроєкт не стосується працівників, заброньованих у звичайному порядку. Вони, як і раніше, зможуть перетинати кордон для виконання службових завдань і міжнародної роботи. Про це депутатка заявила окремо:

«Заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються гарантовані державою на період бронювання.»

Хоча повний текст законопроєкту ще не опублікований, уже відомо, що його мета — упорядкувати правила виїзду для чоловіків із бронюванням і запобігти використанню цього статусу для уникнення відповідальності. Точні механізми та строки застосування нових обмежень стануть зрозумілими після оприлюднення документа та початку його розгляду у Верховній Раді.