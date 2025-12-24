﻿
Уряд вирішив, що всі "Пункти незламності" матимуть безперебійний інтернет

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зобов’язує кожен "Пункт незламності" мати стабільний доступ до мережі навіть під час тривалих знеструмлень.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, обов’язковою умовою функціонування пунктів тепер є наявність терміналів Starlink або підключення через оптоволоконну технологію xPON, що дозволяє залишатися онлайн без електроенергії до 72 годин.

"Складна ситуація зі світлом в Одесі підтвердила: під час знеструмлень людям критично потрібен доступ до мережі, але в пунктах він є не завжди. Коли зв’язок зникає, держава часто дізнається про це зі скарг у соцмережах, а не із системи", — йдеться у повідомленні.

Відтепер кожен пункт отримає статичну IP-адресу — це дозволить системі автоматично моніторити наявність інтернету в режимі реального часу та оперативно усувати несправності.

У відомстві наголосили, що "Пункт незламності" без зв’язку стає просто теплим приміщенням, тоді як наявність стабільної мережі є критичною для координації з екстреними службами та зв’язку з рідними.

 

