Влада Швейцарії видала ФРН українця, звинуваченого у спробі диверсій

Швейцарія видала Німеччині громадянина України, якому висунули звинувачення у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії. У Німеччині екстрадованого одразу взяли під варту. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Як зазначається, обвинувачений разом з двома спільниками нібито домовилися на замовлення кількох осіб, ймовірно росіян, здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень на території Німеччини.

Слідчі встановили, що українці мали "з ФРН відправляти одержувачам в Україні посилки з вибуховими або запальними пристроями, які б детонували під час транспортування".

Так, один з обвинувачених навесні відправив у Кельні дві пробні посилки, де були GPS-трекери. Замовлення на це дав громадянин, якого доставили до Карлсруе.

Генпрокурор арештував його в швейцарському кантоні Тургау, звідки через сім місяців його доставили у Німеччину.

Двох спільників помістили під варту у ФРН. Їх також арештували навесні в Кельні та Констанці

ForUA нагадує, у листопаді у Польщі двом українським громадянам висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру на залізничному полотні. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Прокуратура висунула звинувачення третій людині через диверсію на залізниці.