Арахамія повідомив про відновлення роботи реєстру виборців

У вівторок, 23 грудня, Центральна виборча комісія вперше з початку повномасштабного вторгнення ухвалила постанову про відновлення роботи Державного реєстру виборців. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давід Арахамія.

За його словами, це рішення відкриває можливість поновити взаємодію ЦВК з громадянами та органами державної влади в частині ведення реєстру, а також створює передумови для його актуалізації.

Арахамія наголосив, що оновлення Державного реєстру виборців є однією з базових передумов для проведення будь-яких виборів. Він зазначив, що війна суттєво вплинула на демографічну ситуацію в країні, і ці зміни мають бути відображені в реєстрі, додавши, що обсяг роботи в цьому напрямку залишається значним.