РФ демонструє геноцидні наміри, б’ючи по енергосистемі, - Сибіга

Замість кроків до миру чи оголошення різдвяного перемир’я Росія вранці у вівторок, 23 грудня, розпочала чергову масштабну повітряну атаку на Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, внаслідок обстрілів у Київській області загинула літня жінка, у Житомирській — чотирирічна дитина, ще одну смерть зафіксували в Хмельницькій області. Поранення отримали цивільні щонайменше у дев’яти регіонах країни.

Сибіга наголосив, що головними цілями ударів знову стали об’єкти енергетичної системи та критична цивільна інфраструктура. Він підкреслив, що Москва свідомо готує атаки по енергетиці в період похолодання, відкрито демонструючи свої геноцидні наміри.

Міністр зазначив, що тоді як світ готується до різдвяних свят, Україна змушена захищати не лише власний народ і свободу, а й мир та стабільність у всьому трансатлантичному регіоні від російської агресії.

«Росію потрібно змусити до миру колективною трансатлантичною силою. Єдиний шлях — зробити продовження війни надто дорогим для агресора», — підсумував очільник МЗС України.