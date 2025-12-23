В Україні готують нові податки: хто платитиме 18% з доходів

Державна податкова служба планує посилити контроль за доходами громадян, які працюють через цифрові платформи. Водії популярних сервісів, таких як Uklon та Uber, повинні будуть сплачувати податок на доходи, оскільки їхня діяльність має системний характер.

Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух. За її словами, це зобов’язання є частиною ширшої реформи, яку регулюватиме законопроєкт, відомий у суспільстві як податок на OLX. Наразі документ уже перебуває на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради.

Впровадження таких правил передбачене зобов’язаннями України перед Європейським Союзом та МВФ. Реформа має на меті впорядкувати оподаткування не лише користувачів маркетплейсів, а й усіх самозайнятих осіб, які регулярно отримують прибуток, але залишаються в тіні.

Леся Карнаух наголосила на необхідності рівних умов для всіх працюючих громадян. Вона зазначила, що таксисти системно отримують дохід, тому несправедливо, коли офіційно працевлаштовані наймані працівники віддають частину заробітку державі, а водії сервісів таксі — ні.

Який відсоток податку доведеться платити

Згідно з чинними нормами та планованими змінами, водії будуть зобов'язані сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Навіть якщо водій формально не зареєстрований як партнер сервісу, він має задекларувати отримані кошти, якщо вони перевищують встановлений неоподатковуваний мінімум. Податок у розмірі 18% нараховуватиметься на суму такого перевищення.