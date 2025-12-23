США масово звільняють послів

Адміністрація Трампа наказала близько 30 американським послам повертатися до США у найближчі тижні, що у профспілці кар’єрних дипломатів називають безпрецедентним випадком для США.

Багатьом послам днями повідомили, що вони залишать посади до середини січня. У всіх випадках йдеться про послів, призначених за президентства Байдена і затверджених Сенатом. Стандартний термін роботи посла в одній країні 3-4 роки, повідомляє The New York Times.



За словами речниці профспілки кар’єрних дипломатів Ніккі Гармер, у багатьох випадках послам чи очільникам дипмісій повідомили про звільнення абсолютно несподівано, телефонним дзвінком, без інших додаткових пояснень – що також є вкрай нетиповим підходом.

Гармер стверджує, що у профспілці після перевірок архівів "можуть впевнено сказати, що такого масового відкликання не ставалося ніколи з часу заснування зовнішньополітичної служби у тому вигляді, як ми її знаємо". Точна кількість послів, яких повідомили про відставку, ще невідома.



У Держдепі сказали, що це стандартний процес для будь-якої адміністрації, оскільки посол є персональним представником президента, і це право президента гарантувати, що у нього в цих країнах будуть люди, які будуть просувати порядок денний "Америка передусім".