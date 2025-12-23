﻿
Економіка

В трьох областях України немає світла

Внаслідок масованої атаки на енергосистему 23 грудня майже повністю знеструмлено споживачів у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

"Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев'яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього – на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях", – повідомляє Міненерго.

Є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.

На Одещині триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів залишається знеструмленою. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему – на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключення. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.

Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах.

Фото: 24 канал.
 

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi