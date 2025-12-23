Окупанти просунулись на Сумщині та Донеччині

Армія РФ просунулась поблизу двох населених пунктів у Сумській та Донецькій областях. Противник мав тактичне просування поблизу Юнаківки Сумської області та населеного пункту Свято-Покровське на Донеччині, повідомив український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.

Аналітики зазначають, що ситуація на східному напрямку залишається складною, а російські війська продовжують штурмові дії, намагаючись просуватися малими тактичними групами, часто зазнаючи значних втрат.

Раніше DeepState також інформував про просування армії РФ у Донецькій області, зокрема поблизу Дронівки, Різниківки та Новоекономічного. Крім того, фіксувалися спроби просування російських підрозділів у районі Гуляйполя Запорізької області.

У Генеральному штабі Збройних сил України неодноразово наголошували, що найнапруженіша ситуація зберігається на Покровському напрямку. Саме там російські війська зосереджують значні сили, намагаючись прорвати українську оборону.

Водночас українські військові повідомляють про високі втрати противника. Заступник командира 4-го батальйону оперативного призначення «Сила Свободи» бригади «Рубіж» Володимир Назаренко зазначав, що на Покровському напрямку втрати армії РФ у десятки разів перевищують втрати Сил оборони України. За його словами, це свідчить про ефективне застосування українськими підрозділами наявного озброєння та тактики оборони.

Як повідомляло раніше ForUa, українські та російські війська активізувалися на кількох напрямках.