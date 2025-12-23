Формально придатні, фактично хворі: до армії беруть людей, які фізично не здатні служити

Міністерство оборони України підготувало зміни до переліку захворювань, які визначають придатність до військової служби. Йдеться про виключення окремих хвороб із чинного списку. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

За її словами, нинішні вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних суттєво знижені через дефіцит особового складу. У результаті багато людей, формально визнаних придатними, фактично не здатні виконувати бойові або службові завдання.

Решетилова зазначила, що система військово-лікарських комісій часто обмежується поверхневим оглядом. За відсутності явних симптомів захворювання людину визнають придатною до служби, не враховуючи реальний стан здоров’я. Омбудсменка також наголосила, що під час війни до лав ЗСУ потрапляють не лише повністю здорові люди, а значні фізичні навантаження та постійний стрес часто призводять до погіршення здоров’я військовослужбовців.

Окрему увагу вона звернула на проблему так званого «букету хвороб». Навіть якщо окремі діагнози — зокрема цукровий діабет, радикуліт або підвищений артеріальний тиск — формально дозволяють службу, їх поєднання може робити людину непридатною. Тому оцінка придатності має здійснюватися комплексно, з урахуванням усіх захворювань.

«Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені. Але на якій стадії вони зараз — сказати не можу. Відомо, що департамент охорони здоров’я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб із переліку тих, що визначають придатність», — зазначила Решетилова.

