В одному із банків міста Дніпро з депозитів клієнтів вкрали понад 50 млн гривень

Правоохоронці Дніпропетровської області припинили діяльність злочинної групи, яка протягом двох років незаконно списувала кошти з банківських рахунків громадян. Організатори використовували підроблені судові рішення та статус приватних виконавців, щоб привласнити гроші під виглядом стягнення боргів. Про це повідомили в ОГП.

За даними слідства, ключовою ланкою схеми була директорка відділення одного з банків у місті Дніпро. Користуючись службовим становищем, вона передавала спільникам конфіденційні дані про клієнтів та стан їхніх депозитних рахунків. Ця інформація дозволяла злочинцям обирати "жертв" із найбільшими сумами заощаджень.

Механізм заволодіння коштами виглядав наступним чином:

Двоє учасників групи, маючи статус приватних виконавців, відкривали фіктивні виконавчі провадження.

Для цього вони використовували підроблені рішення судів та фальшиві виконавчі написи нотаріусів про нібито наявну заборгованість у власників депозитів.

На підставі цих документів кошти примусово списувалися з рахунків клієнтів і перераховувалися на підставних осіб.

Ще один учасник групи займався пошуком довірених осіб, на чиї картки виводилися гроші, та організовував процес їхнього обготівковування. Загалом протягом 2023–2025 років правоохоронці зафіксували 11 епізодів такої діяльності, а загальна сума завданих збитків перевищила 50 млн гривень.

Під час серії обшуків за місцями проживання підозрюваних було вилучено комп’ютерну техніку та оригінали підроблених документів, які підтверджують злочинну діяльність. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру. Директорці банку та її спільнику інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану. Приватним виконавцям додатково закидають службове підроблення та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються всі обставини злочинів та повне коло осіб, які могли постраждати від дій зловмисників.