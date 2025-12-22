Транш Україні від ЄС: кошти спрямують на підтримку економіки та забезпечення соціальної стабільності

Україна отримала від Євросоюзу €2,3 млрд шостого регулярного траншу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 22 грудня.

За словами Юлії Свириденко, це результат системної роботи українського уряду.

Прем’єр-міністерка зазначила, Україна виконала вісім реформаторських кроків для шостого траншу, а також один додатковий крок у межах четвертого, щоб отримати кошти.

– Ми вже успішно реалізували понад 60 заходів плану України — це підтвердження нашої відданості реформам та європейському курсу, – наголосила вона.

Загалом від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні €70,7 млрд фінансової підтримки, розповіла Свириденко.

Серед них €26,7 млрд — у рамках Ukraine Facility, понад €10,6 млрд — у 2025 році, а загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив €28,7 млрд, стверджує прем’єр-міністерка.

Як наголосила Свириденко, завдяки цим коштам Україна має можливість підтримувати економіку, забезпечувати соціальну та макрофінансову стабільність в умовах війни. Вона подякувала Євросоюзу та всім партнерам за послідовну підтримку України.