У ТОП-чиновника ЗСУ знайшли активів на 17 мільйонів

ДБР скерувало до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця командування сил логістики ЗСУ, якому інкримінують незаконне збагачення на понад 17 мільйонів гривень.

Йдеться про колишнього начальника Центрального управління забезпечення паливо-мастильними матеріалами Командування сил логістики ЗСУ.



"НАЗК за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовця виявило, що у 2023–2024 роках він придбав 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру, автомобілі Toyota Tundra, Škoda Octavia, Hyundai Tucson та облігації внутрішньої держпозики, емітовані Міністерством фінансів України. Ці активи реєструвалися як на нього, так і на його родичів", – повідомляє НАЗК.



НАЗК проаналізувало доходи та видатки ексвійськового та його родичів і встановило, що законних джерел для таких придбань у обвинуваченого та його сім'ї не було.

Дії підозрюваного кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Також колишнього військовослужбовця обвинувачують у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.