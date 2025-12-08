Польщу звільнили від зобов'язань приймати мігрантів за рішенням ЄС

Країни-члени ЄС домовилися звільнити Польщу від участі в механізмі солідарності в рамках міграційного пакту Євросоюзу. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського.

У понеділок, 8 грудня, у Брюсселі Кервінський оголосив, що Польща буде виключена з цього механізму. Це означає, що країна не буде зобов’язана приймати частину мігрантів із держав ЄС, які зазнають найбільшого тиску, або сплачувати фінансові компенсації натомість.

Варшава давно добивалася такого винятку. За словами польських і європейських дипломатів, рішення набуде чинності з наступного року і залишатиметься дійсним протягом "багатьох років".

"Дискусії були напруженими, адже не всі європейські держави підтримують це рішення", — зазначив Кервінський, підкресливши, що це, зокрема, стосується країн Південної Європи.

Міністр також пояснив, що алгоритм механізму гарантує виключення Польщі на кілька наступних років, зважаючи на те, що країна вже прийняла українців і витратила кошти на захист зовнішнього кордону ЄС.