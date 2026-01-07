Без мого втручання Росія зараз мала б всю Україну, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що він змусив союзників по НАТО підняти щорічні витрати на оборони до 5% ВВП, і США є "єдиною країною", яку поважають Росія та Китай.

Відповідний допис він опублікував у соцмережі Truth Social, повідомляє Fox News

"Пам’ятайте: для всіх тих великих прихильників НАТО — вони витрачали лише 2% ВВП, і більшість узагалі не платила за свої зобов’язання, до того, як я прийшов. США, по-дурному, платили за них! Я, з усією повагою, довів цей показник до 5% ВВП, і вони платять — негайно. Усі казали, що це неможливо, але це було можливо, бо, понад усе інше, вони всі — мої друзі. Без мого втручання Росія зараз мала б всю Україну," - йдеться у повідомленні.

Він також вкотре заявив, що "одноосібно закінчив 8 війн", а Норвегія, член НАТО, "по-дурному вирішила не дати йому Нобелівську премію миру".

"Але це не має значення! Має значення те, що я врятував мільйони життів. Росія та Китай взагалі не бояться НАТО без Сполучених Штатів, і я сумніваюся, що НАТО було б на нашому боці, якби ми їх справді потребували. Усім пощастило, що я відбудував нашу армію у свій перший термін і продовжую це робити", - заявив він.

Трамп додав, що США завжди будуть з НАТО, навіть якщо "вони не будуть з нами". За його словами, єдина нація, яку Китай і Росія бояться та яку поважають, — це "відбудовані Дональдом Трампом США".