З будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії зняли український прапор

У середу, 17 грудня, з фасаду Міністерства внутрішніх справ Чехії зняли український прапор, який безперервно майорів там поруч із державним стягом на знак солідарності з початку повномасштабного вторгнення. Рішення про зміну візуального оформлення відомства ухвалив новий очільник МВС Любомир Метнар.

Про це повідомив речник міністерства Ондржей Кратошка, передає Novinky.

Він пояснив, що відтепер на флагштоках стандартно розміщуватимуться лише прапори Чехії та Євросоюзу, а символіка інших держав з’являтиметься виключно з нагоди офіційних візитів або пам’ятних дат.

Цей крок став частиною ширшої хвилі кадрових та символічних змін, що охопили чеську владу після парламентських виборів. Раніше аналогічне розпорядження видав новий спікер Палати депутатів Томіо Окамура, який наказав прибрати український прапор із будівлі парламенту в перший же день свого перебування на посаді.

Окамура відомий своєю проросійською риторикою, а його дії вказують на суттєву корекцію зовнішньополітичних акцентів Чехії у бік більшого прагматизму або нейтралітету щодо війни в Україні.

Політичний ландшафт країни змінився після перемоги партії ANO, очолюваної Андреєм Бабішем, яка на жовтневих виборах здобула понад 34% голосів. 9 грудня президент Петр Павел офіційно призначив Бабіша прем’єр-міністром.

Новий голова уряду, який є одним із найбагатших бізнесменів Чехії, став найстаршим прем’єром в історії країни. Попри те, що президент Павел залишається прихильником активної допомоги Україні, новий уряд Бабіша та парламент під керівництвом Окамури демонструють намір зосередитися на внутрішніх інтересах та переглянути формат публічної підтримки Києва.

Попри зняття прапора на постійній основі, Любомир Метнар запевнив, що чеська влада не відмовляється від вшанування важливих для України подій. Зокрема, він пообіцяв, що український стяг обов’язково буде вивішений на річницю початку повномасштабного російського вторгнення у лютому.

Проте зміна щоденної символіки на урядових будівлях сприймається аналітиками як чіткий сигнал про завершення періоду безумовної та демонстративної солідарності, що була притаманна попередньому чеському уряду.