Святковий скандал: Поліція затримала абсолютного чемпіона світу з боксу

Теренс Кроуфорд тріумфував у дебютному поєдинку у другій середній вазі, здобувши перемогу над легендарним Саулем Альваресом. Таким чином, американський боксер став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши всі основні титули в новій для себе категорії. Бій відбувся в ніч із 13 на 14 вересня, а судді одноголосним рішенням віддали перемогу "Мисливцю".

На честь історичної перемоги Кроуфорда, який тепер є "абсолютом" вже у двох вагових категоріях, у його рідному місті Омаха відбувся грандіозний парад. Однак свято було затьмарене несподіваним інцидентом: під час святкування чемпіона світу зупинила місцева поліція, повідомляє Championship Round.

Що стало причиною зупинки чемпіона?

Інцидент викликав широкий резонанс, і згодом Департамент поліції міста Омахи штату Небраска опублікував офіційне пояснення щодо зупинки.

Згідно з повідомленням поліції, причиною зупинки стало небезпечне водіння.

"З міркувань безпеки всім чотирьом пасажирам під прицілом зброї було наказано вийти з автомобіля. Пізніше водія було ідентифіковано як пана Кроуфорда після перевірки його водійського посвідчення, і йому було виписано штраф за небезпечне водіння," – йдеться у заяві Департаменту поліції.

Також зазначається, що один із пасажирів – член охорони боксера – мав при собі легальну вогнепальну зброю. Поліція підтвердила, що всі пасажири мали законне право на носіння вогнепальної зброї.

Реакція міської влади

Ситуація з абсолютним чемпіоном світу та правоохоронними органами викликала стурбованість серед міського керівництва.

Мер Омахи Джон Юїнг виступив із заявою, зазначивши, що він провів розмову з боксером та "усвідомлює серйозність ситуації, що відбулася".

Своєю чергою, начальник поліції Тодд Шмадерер висловив розчарування щодо інциденту і пообіцяв провести внутрішнє розслідування.

"Зізнаюся, у мене серце обірвалося, коли я дізнався про таке завершення чудового дня та вечора, коли ми проводили свято на честь чемпіона світу з боксу з нашого міста," – сказав Шмадерер.

Плани Кроуфорда після тріумфу

Після сенсаційної перемоги, яка зробила його "абсолютом" у другій середній вазі, Теренс Кроуфорд розглядає можливість повернення у нижчу вагову категорію. Боксер заявив, що проведе нараду з командою, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Також абсолютний чемпіон світу вже отримав виклик на бій від непереможного боксера з Казахстану Жанібека Алімханули, який також має амбіції на об'єднання титулів.

