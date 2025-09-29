Святковий скандал: Поліція затримала абсолютного чемпіона світу з боксу

Теренс Кроуфорд тріумфував у дебютному поєдинку у другій середній вазі, здобувши перемогу над легендарним Саулем Альваресом. Таким чином, американський боксер став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши всі основні титули в новій для себе категорії. Бій відбувся в ніч із 13 на 14 вересня, а судді одноголосним рішенням віддали перемогу "Мисливцю".
На честь історичної перемоги Кроуфорда, який тепер є "абсолютом" вже у двох вагових категоріях, у його рідному місті Омаха відбувся грандіозний парад. Однак свято було затьмарене несподіваним інцидентом: під час святкування чемпіона світу зупинила місцева поліція, повідомляє Championship Round.
Що стало причиною зупинки чемпіона?
Інцидент викликав широкий резонанс, і згодом Департамент поліції міста Омахи штату Небраска опублікував офіційне пояснення щодо зупинки.
Згідно з повідомленням поліції, причиною зупинки стало небезпечне водіння.
"З міркувань безпеки всім чотирьом пасажирам під прицілом зброї було наказано вийти з автомобіля. Пізніше водія було ідентифіковано як пана Кроуфорда після перевірки його водійського посвідчення, і йому було виписано штраф за небезпечне водіння," – йдеться у заяві Департаменту поліції.
Також зазначається, що один із пасажирів – член охорони боксера – мав при собі легальну вогнепальну зброю. Поліція підтвердила, що всі пасажири мали законне право на носіння вогнепальної зброї.
Реакція міської влади
Ситуація з абсолютним чемпіоном світу та правоохоронними органами викликала стурбованість серед міського керівництва.
Мер Омахи Джон Юїнг виступив із заявою, зазначивши, що він провів розмову з боксером та "усвідомлює серйозність ситуації, що відбулася".
Своєю чергою, начальник поліції Тодд Шмадерер висловив розчарування щодо інциденту і пообіцяв провести внутрішнє розслідування.
"Зізнаюся, у мене серце обірвалося, коли я дізнався про таке завершення чудового дня та вечора, коли ми проводили свято на честь чемпіона світу з боксу з нашого міста," – сказав Шмадерер.
Поліція зупинила Кроуфорда: дивіться відео
Плани Кроуфорда після тріумфу
Після сенсаційної перемоги, яка зробила його "абсолютом" у другій середній вазі, Теренс Кроуфорд розглядає можливість повернення у нижчу вагову категорію. Боксер заявив, що проведе нараду з командою, перш ніж ухвалити остаточне рішення.
Також абсолютний чемпіон світу вже отримав виклик на бій від непереможного боксера з Казахстану Жанібека Алімханули, який також має амбіції на об'єднання титулів.
Нагадаймо, раніше стало відомо, що Усика звільнили від обов’язкового бою.Автор: Галина Роюк