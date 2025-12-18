Графіки відключень: кияни знову по сім годин поспіль сидітимуть без світла

У Києві 18 грудня для побутових споживачів діятимуть погодинні відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК. За даними компанії, графік відключень у різних районах міста виглядає наступним чином:

Черга 1.1 – без світла з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

Черга 1.2 – з 00:00 до 06:00 та з 09:30 до 13:30;

Черга 2.1 – з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

Черга 2.2 – з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;

Черга 3.1 – з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

Черга 3.2 – з 02:30 до 06:00, з 16:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

Черга 4.1 – з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;

Черга 4.2 – з 13:00 до 19:00 та з 23:30 до 24:00;

Черга 5.1 – з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 22:00;

Черга 5.2 – з 06:00 до 10:00 та з 19:00 до 23:30;

Черга 6.1 – з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;

Черга 6.2 – з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

