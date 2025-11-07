Пожежа у Буковелі: з готелю евакуювали 70 людей

У Буковелі в одному з готелів спалахнула пожежа, наразі рятувальники ДСНС роблять все можливе, аби ліквідувати загоряння.

У пресслужбі управління ДСНС в Івано-Франківській області проінформували, що до на лінію служби надійшло повідомлення про загоряння у Буковелі.

Пізніше у Telegram ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області повідомило, що на Прикарпатті, у селі Поляниця, через пожежу в готелі евакуювали 70 людей. Постраждалих немає.

Вогнеборці ліквідовують масштабну пожежу в Поляниці. Близько 15.00 спалахнула покрівля будівлі готелю. Евакуйовано 70 людей. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає, – йдеться у повідомленні ДСНС.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Буковелі у другій половині дня спалахнула пожежа в спа-клубі. Також медіа повідомляють, що спалахнув готель Premium Club SPA.

ForUA нагадує, що Буковель – популярний всесезонний курорт в Україні в Карпатах, найбільший гірськолижний курорт східної Європи з загальною довжиною трас 58 км. Курорт розташований на теренах села Поляниця, біля підніжжя однойменної гори Буковель, на висоті 920 метрів над рівнем моря.

До речі, нещодавно в Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція, внаслідок чого постраждали люди.