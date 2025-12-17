﻿
Надзвичайні події

ВАКС продовжив зобов’язання для Чернишова

ВАКС продовжив зобов’язання для Чернишова

Ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову продовжили термін дії процесуальних зобов’язань, зокрема, він не може залишати Україну без дозволу. 

У  Telegram Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не називає  ім’я фігуранта, проте, за інформацією поінформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віце-прем’єра, міністра національної єдності України.

Згідно з рішенням суду, дію процесуальних зобов’язань для Чернишова продовжили на два місяці.

Він зобов’язаний:

  • прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утриматися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду.

У Вищому антикорупційному суді зауважили, що таке рішення оскарженню не підлягає.

ForUA нагадує, що НАБУ та САП провели масштабну антикорупційну операцію у енергетичному секторі України. Це розслідування тривало понад 15 місяців, й останніми тижням українці дізнаються про результати проведеної роботи.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судкорупціяВАКСОлексій Чернишов
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Одещина перейшла у режим надзвичайної ситуації
Енергетика 17.12.2025 14:30:17
Одещина перейшла у режим надзвичайної ситуації
Читати
WSJ: Європа вважає мир на умовах Росії прямим шляхом до нової війни
Дайджест 17.12.2025 14:13:49
WSJ: Європа вважає мир на умовах Росії прямим шляхом до нової війни
Читати
Парламент зобовʼязав міністрів звітувати про роботу
Полiтика 17.12.2025 13:55:47
Парламент зобовʼязав міністрів звітувати про роботу
Читати

Популярнi статтi