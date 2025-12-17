Українське військове командування стверджує, що ЗСУ контролюють фактично 90% стратегічно важливого міста Куп'янськ, однак у російському міноборони заперечують цю інформацію, наголошуючи, що нібито контратака на місто була невдалою, повідомляє агенція "Reuters".

Журналісти нагадують, що начальник Генштабу РФ ще минулого місяця повідомив російському диктатору Володимиру Путіну, що їхні війська взяли під контроль Куп'янськ, стратегічно важливий залізничний вузол, який був значною мірою зруйнований за майже чотири роки війни з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Згодом Київ заперечив, що місто перейшло до ворога. Зокрема, минулого тижня українським військам вдалося повернути його частину під час операції з оточення російських військ.

Нині головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни контролюють лише 10% території міста.

"Завдяки активним пошуково-ударним операціям нам вдалося відбити (росіян) від Куп'янська та взяти під контроль майже 90% території міста", — цитує агенція Сирського.

Натомість міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов знову заявив на телевізійній нараді чиновників оборони, що українські війська безуспішно намагаються взяти під контроль Куп'янськ. Там перебувають російські війська.

Агенція зауважує, що не змогла самостійно перевірити ситуацію в Куп'янську.

Раніше ForUA повідомляв, що Сили оборони України продовжують наступальні дії у напрямку Куп’янська на Харківщині та на околицях міста. За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулися в центральну частину Куп’янська, де тривають зачистки.

Натомість у Генштабі ЗС РФ спостерігається "хаос" та "лихоманка" через провал встановлених політичним керівництвом термінів захоплення Куп'янська та Покровсько-Мирноградської агломерації.