У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку, в убивстві зізнався її знайомий

У Чехії у водоймі виявили тіло 22-річної українки, яка зникла майже два тижні тому. Поліція затримала її 33-річного земляка, який зізнався у вбивстві та заявив, що скоїв злочин через «взаємні непорозуміння». Про це пише Idnes.

Молода жінка приїхала до Чехії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Її оголосили в розшук 25 листопада, хоча знайомі повідомляли, що не бачили її ще чотири дні до цього. 3 грудня перехожий випадково натрапив на її тіло, яке лежало у водоймі.

Судово-медична експертиза встановила, що українку вбили — вона померла внаслідок удушення. Пошуки нападника ускладнювало те, що від моменту смерті минуло понад десять днів, але слідчим вдалося знайти важливі сліди на місці події.

Наступного дня після виявлення тіла поліція затримала 33-річного українця. Він зізнався у злочині та пояснив, що між ними були конфлікти, пов’язані з грошовим боргом із попередньої роботи. Під приводом повернення грошей він запросив її на зустріч, де й убив.

Підозрюваний перебуває під вартою та співпрацює зі слідством. За вбивство йому загрожує від 12 до 20 років ув’язнення.