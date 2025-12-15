Кривава трагедія: голівудського режисера та його дружину зарізали у власному будинку

Голлівудського актора й режисера Роба Райнера та його дружину Мішель, за повідомленнями американських медіа, було знайдено мертвими у їхньому будинку в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Variety з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними ЗМІ, тіла подружжя виявили близько 15:30 за місцевим часом у приватному будинку в районі Брентвуд. Повідомляється, що на тілах були зафіксовані численні ножові поранення. Ідентифікація загиблих ускладнювалася через серйозні ушкодження після пожежі, однак вік та інші ознаки, за попередніми даними, вказували саме на Роба та Мішель Райнерів.

На місці події працюють співробітники поліції Лос-Анджелеса та детективи відділу з розслідування вбивств і пограбувань. Територію навколо будинку оточено. За попередньою версією, яку розглядають слідчі, напад міг бути скоєний з метою пограбування.

Робу Райнеру, за даними ЗМІ, було 78 років, його дружині — 68. Райнер відомий як актор, режисер, продюсер і сценарист. Він здобув популярність завдяки ролі Майкла Стівіка в серіалі All in the Family та є лауреатом двох премій «Еммі». Як режисер він зняв низку культових фільмів, серед яких «Це — Spinal Tap», «Залишся зі мною», «Принцеса-наречена», «Коли Гаррі зустрів Саллі» та інші.

Офіційні коментарі правоохоронних органів щодо обставин інциденту наразі відсутні.

