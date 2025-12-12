Максимальні відключення: кияни знову сидітимуть без світла 17 годин

Сьогодні у столиці діятимуть посилені графіки обмеження електропостачання. За даними ДТЕК, упродовж доби окремі черги споживачів можуть залишатися без електрики до 17 годин, що пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі після масованих російських атак.

Компанія оприлюднила детальний графік вимкнень для всіх черг у Києві на завтра. Відключення триватимуть цілодобово, а проміжки зі світлом для багатьох районів будуть мінімальними.

1.1 черга: 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–20:30

1.2 черга: 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–22:00

2.1 черга: 06:30–13:30, 17:00–24:00

2.2 черга: 00:00–03:00, 06:30–10:00, 17:00–24:00

3.1 черга: 00:00–06:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00

3.2 черга: 00:00–06:30, 10:00–13:30, 20:30–24:00

4.1 черга: 00:00–06:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00

4.2 черга: 00:00–03:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00

5.1 черга: 03:00–10:00, 13:30–20:30

5.2 черга: 03:00–06:30, 13:30–20:30

6.1 черга: 03:00–10:00, 13:30–17:00

6.2 черга: 03:00–10:00, 13:30–20:30

У ДТЕК зазначають, що тривалі відключення залишатимуться необхідними, оскільки дефіцит потужності в енергосистемі все ще є значним. Компанія закликає мешканців економити електроенергію у години, коли світло буде доступне, і за можливості зменшувати навантаження в пікові періоди.

Також енергетики нагадують, що за потреби графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

