Війна

РФ атакувала спортшколу на Сумщині, де були діти

Російські війська атакували ударними безпілотними літальними апаратами спортивну школу в Шостці, де в цей час проходило тренування дітей. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали, поранених немає. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей. Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. росіяни спрямували туди два БпЛА. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає", – повідомив Григоров, додавши, що усі наслідки атаки уточнюються.

Також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади. Внаслідок обстрілу поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

 Автор: Галина Роюк

