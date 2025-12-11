В Туреччині знайдено унікальну фреску Христа (Фото)

У стародавній Нікеї, сучасному Ізніку, Туреччина, було виявлено гробницю з майстерно розписаними фресками, на якій зображено єдине зображення Христа як Доброго Пастиря в ранньохристиянській Анатолії. Хоча всередині не було знайдено артефактів, які б могли звузити датування гробниці, її архітектурний стиль, порівнянний з іншими гробницями, дозволяє припустити, що вона датується III століттям нашої ери.
Гробницю було знайдено в некрополі Хісардере, похованні недалеко від укріплень стародавнього міста, яке використовувалося з II по V століття нашої ери. Це один з найбільших некрополів у регіоні, який використовувався людьми всіх класів, про що свідчить широкий спектр типів могил: від цист до кам'яних саркофагів та камерних гробниць з теракотовим дахом, які є унікальними для Ізніка.
Розписана фресками гробниця була гіпогеєм, підземною камерою, викопаною з ґрунту. Південна стіна гробниці була зруйнована, але східна, західна та північна стіни залишилися неушкодженими, як і склепінчаста стеля. Усі вони вкриті яскравими фресками з квітами, птахами, завитками, товстими червоними рамками та людськими фігурами. Це перший зразок християнського фігурального мистецтва, знайдений у некрополі Хісардере.
Центральна фреска прикрашає північну стіну за клином – похоронним ложем, складеним з квадратних теракотових плиток, де ховали померлих. Склепінчаста стеля утворює напівкруглу панель, що височіє над клином, прикрашену фігурою молодого безбородого Ісуса, що стоїть з бараном на плечах. По обидва боки від нього в зелені стоять пари кіз.
Ця іконографія Ісуса як пастиря своєї отари була поширена в римському похоронному мистецтві ранньохристиянського періоду і перетворилася на один з найважливіших мотивів християнської образності, але це найдавніший відомий приклад ранньохристиянського періоду за межами Італії.
На західній стіні гробниці зображено подружню пару, яка, як вважається, була її мешканцями, зображених як аристократи через їхній одяг та прикраси.
Сцена симпозіуму, зображена тут біля гробниці, попри те, що вона знаходиться в гробниці християнської епохи, відображає продовження язичницьких похоронних традицій, що символізують потойбічне життя як вічний бенкет.