В Туреччині знайдено унікальну фреску Христа (Фото)

в ранньохристиянській Анатолії. Хоча всередині не було знайдено артефактів, які б могли звузити датування гробниці, її архітектурний стиль, порівнянний з іншими гробницями, дозволяє припустити, що вона датується III століттям нашої ери.

У стародавній Нікеї, сучасному Ізніку, Туреччина, було виявлено гробницю з майстерно розписаними фресками, на якій зображено єдине

Гробницю було знайдено в некрополі Хісардере, похованні недалеко від укріплень стародавнього міста, яке використовувалося з II по V століття нашої ери. Це один з найбільших некрополів у регіоні, який використовувався людьми всіх класів, про що свідчить широкий спектр типів могил: від цист до кам'яних саркофагів та камерних гробниць з теракотовим дахом, які є унікальними для Ізніка.

Розписана фресками гробниця була гіпогеєм, підземною камерою, викопаною з ґрунту. Південна стіна гробниці була зруйнована, але східна, західна та північна стіни залишилися неушкодженими, як і склепінчаста стеля. Усі вони вкриті яскравими фресками з квітами, птахами, завитками, товстими червоними рамками та людськими фігурами. Це перший зразок християнського фігурального мистецтва, знайдений у некрополі Хісардере.

Центральна фреска прикрашає північну стіну за клином – похоронним ложем, складеним з квадратних теракотових плиток, де ховали померлих. Склепінчаста стеля утворює напівкруглу панель, що височіє над клином, прикрашену фігурою молодого безбородого Ісуса, що стоїть з бараном на плечах. По обидва боки від нього в зелені стоять пари кіз.

Ця іконографія Ісуса як пастиря своєї отари була поширена в римському похоронному мистецтві ранньохристиянського періоду і перетворилася на один з найважливіших мотивів християнської образності, але це найдавніший відомий приклад ранньохристиянського періоду за межами Італії.