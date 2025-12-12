Окупантам вдалося просунутися у Вовчанськ із флангу, - ЗСУ

На Вовчанському напрямку російські війська змогли просунутися із флангу, використавши складні погодні умови. "Ворог тисне й інколи досягає певних результатів, але ми тримаємо оборону і робимо все, щоб не дозволити їм просунутися далі", — повідомив в ефірі Еспресо командир відділення мінометної батареї 157-ї окремої механізованої бригади Олексій Тугай.

За його словами, тимчасові успіхи окупантів стали можливими через негоду, яка дала їм локальні переваги. "Росіянам дещо пощастило — через погодні умови вони змогли зайти у Вовчанськ з флангу. Це дало їм локальні переваги. Але зараз погода стабілізується, ми знову можемо активно застосовувати дрони, і противник уже не має тих успіхів, що раніше", — пояснив Тугай.

Військовий запевнив, що найближчим часом ситуацію на Вовчанському напрямку вдасться стабілізувати і повернути контроль ЗСУ.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог намагається оточити Гуляйполе.