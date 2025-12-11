СБУ спіймала нових “путінських снайперів координат”: агенти ГРУ готували удари по Київщині

СБУ затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які брали участь у підготовці повітряних ударів рф по Київщині.

Основними цілями рашистів були теплові та гідроелектростанції столичного регіону України, повідомляє СБУ.



Щоб навести атаки рф на ці об’єкти, фігуранти порізно обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд та з’ясовували їхній технічний стан після обстрілів.



Завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей. Обидва фігуранти віком 19 і 21 років потрапили до уваги російського гру, коли шукали «легкі заробітки» у Телеграм-каналах восени цього року.



Після дистанційного вербування воєнна розвідка рф «відрядила» агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів по регіону.



Під час розвідвилазок зловмисники додатково фотографували та позначали на гугл-картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах.



Кіберфахівці СБУ затримали агентів «на гарячому» в Києві, коли вони проводили дорозвідку за адресами потенційних «цілей».



Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони з анонімними чатами у месенджерах, з яких вони контактували з куратором від гру рф.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.