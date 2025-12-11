Документальний фільм про судову корупцію спричинив масові протести у Румунії

У Бухаресті сотні людей вийшли на стихійний протест після того, як 10 грудня на національному телеканалі TVR показали документальний фільм про масштабну корупцію в румунській судовій системі. Стрічка «Справедливість у полоні», створена журналістами видання Recorder, стала каталізатором вибуху обурення.

Демонстранти розповідали журналістам Hotnews.ro, що знали про проблеми в судовій владі, однак фільм зібрав розрізнені факти в цілісну картину, яка «добила їх остаточно» — саме так описували свою реакцію учасники акції.

У фільмі детально показано, як у гучних корупційних справах — зі збитками в десятки й сотні мільйонів євро — обвинувачені, які вже мали вироки першої інстанції, зрештою були виправдані. Судові процеси тягнулися роками, даючи можливість уникнути відповідальності.

Як наголошує румунська служба Радіо Свобода, розслідування у стрічці показують, що такі провали правосуддя не випадкові — їх «систематично замовчують». Журналісти посилаються на свідчення чинних і колишніх працівників системи, зокрема екскерівника Національного антикорупційного управління Кріна Бологи.

Документальний фільм уже став найпопулярнішим телепроєктом року в Румунії. Його активно обговорюють політики, експерти й громадські активісти. Автори наголосили, що наполягали на трансляції на безкоштовних каналах через критичну важливість теми.

Майже через два десятиліття після вступу до ЄС Румунія й досі залишається серед найбільш корумпованих держав Союзу — поряд із Болгарією та Угорщиною.