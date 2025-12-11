Система водовідведення - найуразливіша частина міської інфраструктури для ворожих ударів

Росія може розпочати нову хвилю терору проти українських міст — удари по системах водовідведення. Моніторингові групи фіксують загрозу атаки на каналізаційні насосні станції у Сумах та прилеглих громадах. У разі влучання це може призвести до масштабної техногенної й екологічної катастрофи: від зупинки каналізації до потрапляння неочищених стоків у річки та ґрунти.

Експерти пояснюють, що системи водовідведення — найуразливіша частина міської інфраструктури, пише Фокус.

Військовий аналітик Олег Жданов попереджає: пошкодження каналізаційних станцій означатиме швидку неконтрольовану кризу.

«Якщо очисні споруди перестануть приймати стоки — місто за кілька днів утоне в нечистотах. Це пряме епідеміологічне зараження: бактерії, інфекції, аж до найтяжчих хвороб, включно з чумою», — каже він.

За його словами, такі дії вписуються у стратегію РФ зі створення гуманітарних катастроф та «буферних зон» на прикордонні. Єдиний спосіб стримати РФ — ефективна ППО та дзеркальні удари по військових цілях противника.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначає, що реального способу захистити такі об’єкти немає.

«Жодна споруда не витримає ракету чи КАБ. Якщо КНС вибивають — насос стає, і вся система зупиняється. Три дні без каналізації — і місто перестає функціонувати», — каже він.

Проблема не обмежується Сумами. За словами експерта, теоретично Росія може вдарити по будь-якому великому місту — Києву, Харкову, Запоріжжю, Херсону. Масований удар по кількох КНС одночасно може паралізувати мегаполіс.

Навіть короткочасні відключення електрики показали слабкість системи: у Києві восени дві третини міста залишилися без води через відсутність резервного живлення на ключових насосних станціях.

«Якщо КНС знищать повністю — місто зупиняється. Це реальна загроза техногенної катастрофи», — наголошує Попенко.

Фахівці нагадують, що РФ уже атакувала водоканали, зокрема у Сумах. Отже, загроза повторення таких ударів — не припущення, а цілком реалістичний сценарій.