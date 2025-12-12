Ліга конференцій: «Шахтар» піднімається на друге місце

У матчі 5-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА донецький Шахтар в гостях обіграв мальтійський Хамрун Спартанс з рахунком 2:0. Після цієї перемоги українці набрали 12 очок та посідають друге місце у групі серед 36 учасників.

Крім спортивного успіху, Шахтар отримав від УЄФА 400 тисяч доларів за перемогу в груповому матчі. За регламентом турніру, додаткові фінансові бонуси нараховуються в залежності від результатів групового етапу та прогресу у плей-оф:

Вихід у топ-8 групового етапу — 400 тисяч євро.

Вихід у 1/8 фіналу — 800 тисяч євро.

Чвертьфінал — 1,4 мільйона євро.

Півфінал — 2,5 мільйона євро.

Фіналіст турніру — 4 мільйони євро, а переможець — 7 мільйонів євро.

Для донеччан вірогідність потрапити в топ-8 висока: достатньо не програти в матчі останнього туру проти Рієки.

Для порівняння, чинний переможець Ліги конференцій-2024/25 Челсі отримав за єврокампанію 21,7 мільйона євро, а Реал Бетіс, який дійшов до фіналу, — 17,2 мільйона євро.

Варто зазначити, що участь у основному етапі Ліги конференцій цього сезону для Динамо та Шахтаря вже гарантувала виплати від УЄФА у розмірі 3,17 мільйона євро кожному клубу.

